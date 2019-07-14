تويوتا تستعد لإجراء تغييرات كبيرة على بيك اب تاكوما وتندرا

الخليج ٣٦٥ نت – تواجه تويوتا منافسة شرسة بسيارات البيك اب المتوسطة وكاملة الحجم، حيث كشف كبار صناع السيارات الأمريكيين عن طرازات جديدة كلياً في 2019.

بدأ تقدم عمر الجيل الثاني من تويوتا تندرا يظهر بشكل واضح نظراً لطرحها منذ عام 2007، ورغم أن الجيل الثالث من تويوتا تاكوما تم تقديمه حديثاً في 2016، إلا أن محركاتها قديمة مقارنة بالمنافسين أمثال فورد رينجر وشيفروليه كولورادو وجيب جلاديتور.

تحتاج سيارات بيك اب تويوتا تاكوما وتندرا إلى تحديثات كبرى، ويبدو أن هناك تقارير تؤكد احتمال حدوث ذلك قريباً، حيث تنوي الصانعة اليابانية استثمار 398 مليون دولار (1.49 مليار ريال) لتحديث المصنع المختص بتصنيع كلا الطرازين، مما يعني قدوم أجيال جديدة لكلاهما بحلول عام 2021.

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طرحت تويوتا بالفعل موديلات 2020 لكل من تندرا وتاكوما، حيث كان التحسن الأكبر هو دعم أندرويد أوتو الذي طال انتظاره، بينما تتفاوض الصانعة اليابانية مع الحكومة الأمريكية للحصول على اعفاءات ضريبية بنسبة 80% قبل الاستثمار بمصنعها في ولاية تكساس، ما سيضيف العديد من الروبوتات التي تحسن معدل الإنتاج دون الحاجة لعمال إضافيين.

ينتج المصنع حالياً كل من تويوتا تندرا وتاكوما سوياً رغم أنهما لا يتشاركان المنصة ذاتها، بينما يتم تطوير معمارية مشتركة للجيل القادم لكلاهما بجانب بيك اب هايلكس، مما يجعل إنتاج الطرازات الثلاثة أسهل.

هذا وتشير التقارير الأخيرة إلى أن تويوتا تندرا قد تأتي مع محرك V6 سعة 3.5 لتر مع مولد كهربائي هايبرد بدلاً من محرك V8 الحالي مما سيزيد كفاءة استهلاك الوقود بدرجة كبيرة، لذا لا يسعنا سوى الانتظار لمعرفة التفاصيل الكاملة خلال الأشهر المقبلة.