هاميلتون يفوز بجائزة موطنه كأنجح سائق بريطاني

Oprah Sagal – توج البريطاني لويس هاميلتون حامل لقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 بلقب جائزة موطنه، جائزة بريطانيا الكبرى بفوزه السادس والقياسي وسط جماهير بلاده الغفيرة يوم الأحد ليمدد صدارته أمام زميله في مرسيدس فالتيري بوتاس إلى 39 نقطة.

وجاء بوتاس، الذي انطلق من المقدمة، في المركز الثاني متأخرا بفارق 24.9 ثانية بعدما استفاد هاميلتون من دخول سيارة الأمان إلى الحلبة ليحصل على وقفة صيانة إضافية بدون خسارة الكثير.

وكان هذا هو الفوز السابع لهاميلتون في عشرة سباقات لهذا الموسم ورقم 80 في مسيرته.

ويملك بطل العالم خمس مرات 223 نقطة مقابل 184 لبوتاس وحصل على نقطة إضافية بعد تحقيق أسرع لفة.

وقال هاميلتون عبرالراديو مع فريقه ”يا له من يوم. أحبك يا سيلفرستون“.

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واحتل شارل لوكليرك سائق فيراري المركز الثالث بعد اصطدام زميله سيباستيان فيتيل مع ماكس فرستابن سائق رد بل في لفة الـ 38 والتي على إثرها اضطر فيتيل الى وقفة صيانة لتغيير الجناح الأمامي، لكنه أنهى السباق في المركز 17، على اية حال، حصل على عقوبة زمنية مدتها عشر ثوان بعد تسببه في حادث. وإعتذر فيتيل لفيرستابن بعدها.

وجاء فرستابن خامسا خلف زميله الفرنسي بيير جاسلي.

وانفرد هاميلتون بصدارة الأكثر فوزا في بريطانيا أمام الفرنسي آلان بروست والراحل جيم كلارك اللذين انتصر كل منهما خمس مرات.

وقال هاميلتون في مقابلة مع جنسون باتون بطل العالم 2009 بعد انتهاء السباق ”لا يمكن التعبير عن مدى فخري اليوم.

”العديد من أعلام بريطانيا وكان يمكنني رؤيتها في كل لفة. أشاهد هذا في كل عام هنا وأنا ممتن لذلك. تعتقد أنك ستعتاد على ذلك لكن في كل مرة تشعر أنها المرة الأولى“.