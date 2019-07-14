“بالفيديو” تيسلا موديل X تحترق بالكامل بعد حادث مريع

الخليج ٣٦٥ نت – في مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية، اشتعلت احدى نسخ تيسلا موديل X بالكامل بعد مرورها بحادث مروع كان مالكها الذي نجا بأعجوبة هو الطرف الوحيد به.

حسب محطة ABC Action News التلفزيونية، وقع الحادث مساء يوم الخميس الماضي، حيث استجابت قوة من شرطة مدينة تامبا إلى موقع تيسلا موديل X على طريق شمال ديل مابري السريع، وفور الوصول وجدوا أن النيران قد نشبت بها.

تدل لون ألسنة اللهب على أن هذا الحريق ليس بسبب بطارية السيارة من نوع ليثيوم-ايون، رغم أن هذا غير مؤكد بعد، فيما تشير بعض التوقعات إلى أن هذا قد يكون نتيجة نقل السائق لبعض البنزين في حقيبة الأمتعة الأمامية.

هذا ولا يوجد حتى الآن أي تفاصيل واضحة حيال سبب الحادث، ولكن التقارير الإخبارية تفيد بأن كافة الإصابات غير مهددة للحياة، دون الإفصاح عن عدد ركاب السيارة.