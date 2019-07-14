“بالفيديو” جيب تطلب مساعدة أحد الأفينجرز لبيع سياراتها

الخليج ٣٦٥ نت – من المعروف أن الكثير من علامات السيارات تستعين بالممثلين والمشاهير لمساعدتها في الترويج لطرازاتها المختلفة، ويبدو أن جيب قررت تجربة ذلك عبر التعاون مع أحد أبطال مارفل البارزين من فريق الافينجرز الأشهر، ألا وهو النجم جيرمي رينر، المعروف باسم هوك آي (Hawkeye)، والذي يعني اسمه عين الصقر.

اتضح للكثير من عشاق هوك آي لأول مرة أنه في الواقع ليس فقط ممثل موهوب وأحد المعجبين بعلامة جيب الأمريكية، ولكنه أيضاً مطرب وكاتب أغاني وموسيقي كذلك، ولهذا قررت الشركة الاستفادة من مواهبه المتعددة عبر مجموعة من الإعلانات تحت عنوان “Summer of Jeep” بمعنى صيف جيب.

تتضمن الحملة الدعائية أيضاً 3 أغاني جديدة كلياً من جيرمي رينر، والتي تأتي باسم Main Attraction وNomad وSign، حيث تتوفر جميعاً عبر منصات بث المويقى المختلفة.

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تعد كل من جيب وسيارات بيك اب رام هي الأقسام الأعلى مبيعاً لدى مجموعة فيات كرايسلر الأمريكية حالياً، خاصة جيب رانجلر المعاد تصميمها والتي بلغت مبيعاتها 240,000 نسخة بالعام الماضي بدلاً من 190,522 في العام الأسبق.

هذا ويعد جيريمي رينر هو أحد أفضل النجوم القادرين على الترويج بشكل جيد لعلامة جيب الأمريكية، خاصة مع موسيقى الروك آند رول الكلاسيكية الخاصة به هو وفرقته، والتي تعبر عن الروح الأمريكية الحقيقة لسيارات جيب، بما يرمز إلى الحرية والقدرة على السير على مختلف الطرق دون وجود أي عقبة قادرة على أن تقف في طريق السائقين، وهو ما ينطبق على طرازات شيروكي وكومباس الموجهة أكثر نحو الفخامة والعملية دون التضحية بشكل كبير بقدرات الطرق الوعرة.