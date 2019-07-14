كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسعار ومواصفات سيارة أوبل "أسترا" 2020 في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقدم لكم أسعار ومواصفات "أوبل أسترا" سيدان العائلية موديل 2020 الجديدة، حيث أن الموديل الجديد يتوفر في مصر بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي يبلغ 317.990 جنيه.

وتقدم السيارة في السوق المحلي بمحرك تربو رباعي السلندرات سعة 1.4 لتر بقوة 140 حصان، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

وبفضل محركها الجديد تتمكن "أسترا" الانطلاق من الثبات بسرعة 100 كيلو متر في الساعة خلال 10.2 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى 207 كيلو مترات في الساعة، وتستهلك في المتوسط 6.2 لتر من الوقود لكل 100 كيلو متر.

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ومن المتوقع ألا تختلف تجهيزات الطراز الأحدث من أسترا عن موديل 2019، حيث تقف السيارة الألمانية على عجلات رياضية قياس 16 بوصة، وزينت السيارة بحليات جانبية وأمامية من الكروم، ويبلغ مساحة تخزينها الخلفية -الشنطة- 460 لترًا.

وزودت مقصورة السيارة بعدد من الكماليات المميزة أبرزها شاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصات، وتكييف هواء أوتوماتيكي مزدوج التوزيع، ومدخل تشغيل إسطوانات CD، ونظام التحكم من خلال عجلة القيادة، إضافة إلى خاصية التوصيل اللا سلكي -بلوتوث، خاصية التوصيل بمخارج USB - AUX، فرامل يد كهربائية، زجاج كهربائي.

أما وسائل الأمان التي تقدم بها السيارة بولندية التجميع لعملاء السوق المحلي، يأتي في مقدمها 4 وسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج مانع للانزلاق، برنامج تعزيز الاتزان الإلكتروني ESP، برنامج مساعد الطرق المرتفعة HAC، مثبت للسرعة، قفل مركزي، مصابيح ضباب أمامية وخلفية.