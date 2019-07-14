تفاصيل جديدة حول واقعة احتجاز مواطن لسيارة جارته لرفضه قيادتها للسيارة

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مصادر تفاصيل أكثر حول ملابسات واقعة تعمد مواطن خمسيني احتجاز سيارة جارته في المنطقة الشرقية والاصطدام بها، والتي تقدمت ضده بأكثر من بلاغ للجهات الأمنية حول تجاوزاته.

وفي التفاصيل فإن هذا الشخص لديه أكثر من 5 سيارات، ويتعمد إغلاق باب جارته وحجز سيارتها وصدمها عمداً وكل هذا مصوّر بكاميرا أمام المنزل؛ بحجة رفضه لقيادتها للسيارة.

ولم يكتفي بهذه الأفعال المشينة، فقام أيضاً بتصوير منزل جارته بهاتفه المحمول ونشر الصور، إضافة إلى تلفظه بألفاظ خارجة عن الأدب، كما أنه اعتدى بالضرب على عاملها المنزلي.

يُذكر أن هذا المواطن لديه أكثر من قضية في مركز الشرطة وأطلِق سراحه مؤخراً من النيابة العامة بوجود كفيل، وفي انتظار إحالته للمحكمة الجزائية.