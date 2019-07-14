نيسان نافارا الجديدة جربنا نحمل عليها ناقة + الوزن والمواصفات والاسعار

الخليج ٣٦٥ نت – تجربة قمنا بها في سيارة نيسان نافارا الجديدة واللي تعتبر اشهر سيارة بيك اب تصنع نيسان. خلونا نعطيكم بعض المعلومات عن نيسان نافارا: النافارا هو بديل الددسن و تعتبر الفئة الجديدة من ددسن في السوق السعودي و سبب قدومه للسوق هو لتكملة مسيرة الددسن بتكنولوجيا افضل و صلابة و متانة احسن مع العلم انه هذه السيارة محققة نجاحات و مبيعاتها عالية في جنوب أفريقيا، امريكا و المكسيك.

نيسان استفادت من تحالفها مع رينو والشراكة الاخيرة واللي انتجت منصة نافارا اللي استفادت منه شركة مرسيدس واستخدمته في سيارتها مرسيدس اكس كلاس

النافارا الان تصنع في اسبانيا وتايلند والمكسيك و جنوب أفريقيا وبعض البلدان لكن السيارة اللي تجينا الان للسعودية من مصنع نيسان اللي في اسبانيا

المنافسين للنافارا حالياً هم تويوتا هايلكس وفورد رينجر والايسوزو دي ماكس

تصميم السيارة من الخارج ديناميكي مع مصابيح LED وشبك أمامي من الكروم، بالإضافة لمصابيح نهارية ومصابيح ضباب بالاسفل وجسم السيارة العريض

النافارا تجي بمحركين ديزل وبنزين بسعة 2.5 لتر، بقوة 168 حصان لمحرك البنزين و 161 حصان لمحرك الديزل التيربو مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات، وآخر يدوي ذو 6 سرعات وثلاثة أوضاع للدفع تبدأ مع الدفع الثنائي، ثم تنتقل إلى الدفع الرباعي المنخفض ثم الدفع الرباعي مع كفاءة استهلاك وقود جيدة.

بالنسبة للمقاسات فطول السيارة 5336 ملم وعرضها 1850 ملم

بالمناسبة تقدر تحمل على السيارة حمولة توصل الى ١ طن

السيارة يجي فيها نظام التحكم بنزول المنحدرات في فئات الفل كامل و دفرنشل في فئات ال٤×٤ فيديو: خلونا نتعرف على السيارة من الداخل: Advertisements داخلية السيارة تجي بتصميم افضل من السابق وتحس فيه مساحة واسعه اما المساحة للركاب فيه مساحة مناسبة لهم من ناحية الأرجل والرأس.

تجي نافارا مع كاميرا خلفية وشاشة لمسية بقياس 5 إنش في عدد من الفئات، اللي تساعد السائق على رؤية المشاة والسيارات خلفه، كما أنها تجعل مهمة ركن البيك أب أكثر سهولة مع وجود خطوط إرشادية على الشاشة.

تحمل العدادات الرقمية شاشة مساعد سائق متميزة، حيث تقوم بإظهار متوسط السرعة أثناء القيادة للمساعدة في ضبط نمط القيادة من أجل تحسين استهلاك الوقود، مع مراقبة الحالة العامة للسيارة ويوجد مؤشر لضغط الكفرات مدمج في العدادات

أما عن تقنيات الأمان، فإن نافارا تمتاز بحزمة درع سلامة نيسان، حيث تركز هذه التقنية على مراقبة أنظمة السيارة وما يحيط بها، مساعدة للتعامل مع المواقف الغير متوقعة، والحفاظ على سلامة الركاب عند الحوادث، ما يتضمن أيضاً كاميرا خلفية وشاشة معلومات، ونظام تنبيه صوتي في حالة الرجوع للخلف مع وجود أجسام من أي نوع تعيق الطريق لتحذير السائق، وتتضمن أنظمة الأمان الأخرى مساعد البقاء في المسار، نظام استعادة الثبات ونظام مانع انزلاق المكابح على الطرقات الغير جافة، إضافة لنظام تعزيز قوة المكابح حسب عدد الركاب ووزن الحمولة داخل المقصورة وفي الصندوق الخلفي و تتضمن ايضا نظام التحكم بنزول المنحدرات الذكي في فئة الفل كامل.

نيسان نافارا تأتي مع 7 وسائد هوائية – اثنين من الوسائد الهوائية الأمامية لكل من الراكب الأمامي والسائق، مع وجود وسادة هوائية أخرى لركبة السائق ووسائد هوائية جانبية لكل الركاب، إضافة لتوفير نظام مانع السرقة الذي يمنع القيادة غير المصرّح بها عن طريق تعطيل المحرك ما لم يوجد المفتاح المبرمج إلكترونيًا في منفذ التشغيل

كما تحتوي المقصورة مكيف أوتوماتيكي مزدوج المناطق، مع وجود منافذ تبريد خلفية ، إضافة إلى مرآة خلفية ذكية ذاتية التعتيم تساعد على تقليل وهج مصابيح السيارات بالخلف، كما إنّها تُظهر أيضًا درجة الحرارة الخارجية وتحتوي على بوصلة رقمية. الأسعار: تجي السيارة بدفع ثنائي ورباعي وتبدا اسعار النافارا من 75,000 الف ريال الى 95,000 الف ريال سعودي, مع ضمان للمصنع مدة ٣ سنوات او ١٠٠ الف كيلو متر وبالنسبة للاكسوارات اللي في السيارة فهي تجي طلبية من المصنع تتركب عند الوكيل, السيارة راح تتوفر عند بترومين نيسان و مناهل العالمية وكلاء نيسان في السعودية وعبر شبكة من الموزعين المعتمدين حول المملكة. صور:

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