أفضل 10 سيارات دفع رباعي في عام 2019

افضل 10 سيارات دفع رباعي في عام 2019

على الرغم من كون السيارات الهجينة والسيارات الكهربائية هي التي يشار إليها بالبنان في الوقت الحالي على أنها ستكون صاحبة الريادة في أسواق السيارات العالمية ، إلا أن سيارات الدفع الرباعي لا تزال تحتل مكانة كبيرة وطاغية في السوق العالمي للسيارات خاصة بعد حلول العام الحالي 2019 بل وقد تمكنت من اقتحام المنطقة بـ عروض السيارات أيضا.

ولم يسجل سوق سيارات الدفع الرباعي أي إنخفاض أو تراجع من حيث الشعبية على الرغم من ظهور العديد من السيارات الكهربائية والتي هيمنت بشكل كبير على سوق السيارات في الآونة الأخيرة مثل مرسيدس ” إي كيو سي ” وهوندا ” إي بروتوتايب ” ، بل والجدير بالذكر أن سيارات دفع رباعي مثل بي إم دبليو ” إكس 7 ” و “أستون مارتن دي بي إكس ” ينتظر طرحها بالأسواق خلال الأشهر القليلة القادمة.

أستون مارتن دي بي إس سوبرليجيرا فولانت

أستون مارتن دي بي إس سوبرليجيرا فولانت

من المتوقع أن تكون مشابهة لسيارة أستون مارتن دي بي الكوبيه وأن تحتوي على نفس المحرك V12 تيربو مزدوج سعة 5.2 لتر وبقوة 712 حصاناً ولكن الإختلاف سيكون حول علبة تروس أوتوماتيكية إضافية ذات ثماني سرعات والجير بالذكر أنه من المرجح أن يزيد وزنها بنحو 100 إلى 120 كيلوجراماً عن السيارة الكوبيه.

من المتوقع طرح سيارة أستون مارتن دي بي إس سوبرليجيرا فولانت Aston Martin DBS Superleggera Volante للبيع في أواخر هذا العام 2019 بسعر 294.108 ألف دولار.

أستون مارتن دي بي إكس Aston Martin DBX

أستون مارتن دي بي إكس

أما عن سيارة أستون مارتن دي بي إكس والتي سوف يبدأ ثمنها من 183 ألف دولار فمن المتوقع أن تحتوي السيارة على محرك V8 سعة 4 لترات الموجود في سيارات أستون مارتن فانتاج ودي بي 11 وسيتم طرحها رسميا بالأسواق خلال نهاية العام الجاري 2019 وستكون سيارة أستون مارتن دي بي إكس ، بذلك تطرح أول سيارة دفع رباعي في تاريخ شركة أستون مارتن البالغ عمرها ما يزيد عن 150 عاماً ، ومن المنتظر أيضا أن تطلق الشركة طراز هجين من السيارات حيث تخطط شركة أستون مارتن البريطانية لتحويل سياراتها الرياضية كلها إلى سيارات كهربائية بحلول عام 2025.

أودي إي ترون Audi e-tron

أودي إي ترون

أودي إي ترون يبدأ سعرها من نحو 93 ألف دولار وهي سيارة تتسم بنظام لإسترجاع الطاقة الحركية بنسبة 30%، ويمكن للسيارة أن تكمل 80% من شحنها خلال أقل من نصف ساعة وتحتوي على شاحن 150 كيلوواطًا وهي سيارة كهربائية بالكامل بقوة 402 حصان وتصل سرعتها إلى 400 كيلومتراً.

يمكن أن تتسارع هذه السيارة من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال أقل من 6 ثوان، ويمكن أن تصل سرعتها إلى 200 كيلومتر في الساعة ، وسيارة أودي إي ترون مطروحة للبيع الآن لتنافس تسلا موديل إكس وجاكوار آي- بيس.

بنتلي بنتايجا سبيد Bentley Pentaiaga Speed

بنتلي بنتايجا سبيد

تعمل سيارة بنتلي بنتايجا سبيد بنسخة مطورة من محرك W12 تيربو مزدوج سعة 6 لترات ، والذي يولد قوة 626 حصاناً، أي قوة أكثر 26 حصاناً من الطراز القياسي ويمكنها التسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة في 3.9 ثانية، وقد حصلت هذه السيارة على لقب أسرع سيارة دفع رباعي في العالم ومن المقرر طرح سيارة بنتلي بنتايجا سبيد للبيع في أواخر عام 2019 بـ 241.822 ألف دولار.

بي إم دبليو إكس 7 BMW X7 2019

بي إم دبليو إكس 7

سيارة بي إم دبليو إكس 7 والمطروحة للبيع الآن تبدأ بسعر يبدأ من 91.670 ألف دولار بمحركين ديزل وبنزين، وسوف يتوافر طراز “M50d” بمحرك ديزل بقوة 395 حصاناً ويتوافر الطراز الأساسي بمحرك تيربو ديزل سعة 3 لترات وبقوة 262 حصاناً.

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سيارة بي إم دبليو إكس 7 هي بالمناسبة أطول من السيارة المنافسة لها رينج روفر بل أنها أكبر سيارة دفع رباعي أنتجتها شركة بي إم دبليو على الإطلاق ، إذ يبلغ طولها 515 سنتيمتراً وعرضها 222 سنتيمتراً وتتسع مساحتها لسبعة أفراد.

فيراري 488 بيستا سبايدر Ferrari 488 Pista Spider

فيراري 488 بيستا سبايدر

سيارة فيراري 488 بيستا سبايدر الكوبيه المكشوفة من المقرر أن تُطرح خلال فصل الربيع بسعر يبدأ من 359.466 ألف دولار و تحتوي على محرك V8 تربو مزدوج سعة 3.9 لتر ، ويولد قوة 710 أحصنة وستبلغ سرعتها 340 كيلومتراً في الساعة، ويمكنها أن تتسارع من الصفر إلى 100 كيلومتر خلال 2.9 ثانية.

هوندا إي بروتوتايب Honda e prototype

هوندا إي بروتوتايب

الهدف من طرح شركة هوندا اليابانية العملاقة لسيارة هوندا إي بروتوتايب أن تنافس بهذه السيارة الكهربائية سيارة بي إم دبليو آي 3، والجدير بالذكر أن النموذج الحالي أكبر قليلاً من النموذج الأصلي الذي طرحته، وتزعم الشركة اليابانية أن بإمكان السيارة أن تسير حتى 201 كيلومتر بشحنة واحدة هذا على الرغم من أن الشركة لم تؤكد حجم البطارية حتى اللحظة.

ومن المقرر طرح هذه السيارة للبيع في نهاية هذا العام بسعر يبدأ من 39.214 ألف دولار، ويعتبر هذا الطراز خطوة مركزية لتحويل نموذج ” أوربان إي في” الاختباري الذي عرضته هوندا في معرض جنيف للسيارات عام 2018 إلى الإنتاج التجاري.

جاكوار إف- بيس إس في آر Jaguar F-Pace SVR

جاكوار إف- بيس إس في آر

سيارة جاكوار إف- بيس إس في آر مطروحة للبيع الآن بالأسواق بسعر يبدأ من 97.82 ألف دولار ويمكنها أن تصل إلى سرعة 283 كيلومتراً ويمكنها أن تتسارع من صفر إلى 100 كيلومتر خلال 4.3 ثانية وهي تأتي بمحرك V8 فائق الشحن سعة 5 لترات يولد قوة 542 حصاناً.

كيا سول إي في Kia Soul EV

كيا سول إي في

سيتم طرح سيارة كيا سول اي في هذا العام 2019 بنموذج كهربائي فقط، ولكن بنسختين الكهربائي إحداهما 64 كيلوواطاً بقوة 201 حصان وعزم دوران يبلغ 395 نيوتن-متر وسرعة تصل إلى 451 كيلومتراً في الساعة والنسخة الثانية 39.2 كيلوواط بنفس عزم الدوران وبقوة 132 حصاناً، وتصل سرعتها إلى 277 كيلومتراً في الساعة، ويمكن شحن النسختين بنسبة 60% خلال 42 دقيقة من خلال شاحن 100 كيلوواط ، وستبدأ بسعر من 39.214 ألف دولار.

مرسيدس آي كيو سي Mercedes EQC

مرسيدس آي كيو سي

مرسيدس آي كيو سي هي سيارة كهربائية جديدة توفر تطبيقاً يمكن مالك السيارة من الوصول إلى شبكات لشحن السيارة في العديد من الدول ، وتحتوي هذه السيارة على محركين كهربائيين يولدان قوة 402 حصان وبطارية 80 كيلو واط.

من المقرر طرح سيارة مرسيدس آي كيو سي في نهاية هذا العام 2019 بسعر يبدأ من 84.96 ألف دولار تقريبا ، وتماثل السيارة في حجمها سيارة جاكوار آي بيس والجدير بالذكر أيضا أن مرسيدس بدأت دخول سوق السيارات الكهربائية من خلال سيارة الدفع الرباعي مرسيدس آي كيو سي.