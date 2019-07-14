“بالصور” تصنيع مجموعة جديدة من الحافلات المدرسية للعام الدراسي المقبل

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة تطوير خدمات النقل التعليمي، أنه يتم حالياً تصنيع مجموعة جديدة من الحافلات المدرسية وفق مواصفات وتجهيزات تضمن الراحة والأمان لطلاب وطالبات التعليم العام في جميع مناطق المملكة.

ووقعت الشركة هذا الشهر عقوداً مع شركات ومستثمرين؛ لتنفيذ وتشغيل خدمات النقل المدرسي بدءاً من العام الدراسي الجديد، حيث سيتم توفير الخدمة لـ 1.2 مليون طالب بالتعليم العام في جميع مناطق المملكة.

وأكدت الشركة أن كل ما تقوم به من محاولات لتحسين النقل المدرسي نابع من التوجهات الراسخة للشركة، حيث ستوفر أكثر من 3100 حافلة جديدة، استعداداً للعام الدراسي المقبل 1441هـ.