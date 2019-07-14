فيزيائي صنع لامبورجيني افينتادور بقيمة 75 ألف ريال!

الخليج ٣٦٥ نت – تمكن فيزيائي أمريكي يدعى “سترلينج باكوس” بمساعدة ابنه من صناعة نسخة من سيارة طراز لامبورجيني أفينتادور عن طريق استخدام طابعة ثلاثية الأبعاد.

وحسب التقارير الصحفية، فقد أمضى الفيزيائي سترلينج في صناعة لامبورجيني افينتادور نحو عام ونصف العام، وكلفته نحو 20 ألف دولار (75 ألف ريال فقط).



وفي لقاء صحفي مع الفيزيائي “سترلينج باكوس” للحديث حول فكرة وتنفيذ صناعة هذه السيارة الخارقة، قال أنه استخدم طابعة ثلاثية في صناعة السيارة داخل جراج خاص بمنزله، واعتمد في تصميم السيارة على لعبة فيديو Forza Horizon 3 الإلكترونية الشهيرة لسباقات السيارات، وذلك بناء على اقتراح نجله الذي يعشق هذه اللعبة.

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أما بالنسبة للجزء الميكانيكي في السيارة، فقال “سترلينج”، أنه عقب انتهائه من تجميع السيارة أضاف إليها محركا من فئة LS1 بسعة 5.7 لتر، وهو المحرك نفسه المستخدم في سيارة شيفروليه كورفيت الرياضية موديل 2003، كما استعان بناقل الحركة المستخدم في سيارة بورش 911.



وأضاف الفيزيائي أنه على الرغم من طباعتها لغالبية أجزاء السيارة، إلا أنه اضطر لاستخدام قطع غيار غير أصلية لإتمام صناعة السيارة، حيث كانت أبواب السيارة من صناعة لامبورجيني، وكذلك زجاج السيارة الأمامي والخلفي والجانبي ومقود القيادة، وأنه بعد مضي سنة ونصف أتم مهمته بنجاح كبير.