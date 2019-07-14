مرسيدس جي كلاس G500 4X4 بتعديل برابوس في المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – حازت مرسيدس جي كلاس G500 4X4 على تعديل مبهر في المملكة بواسطة برابوس، أبرزها اكتسابها طلاء خارجي فريد من نوعه.

حيث تلفت G500 4X4 الانتباه بطلاءها الغريب والعجيب الذي يقوم بتقسيمها إلى نصفين، جانب يتميز باللون الأبيض والجانب الآخر يتميز باللون الأسود ويفصل بينهما بالمنتصف خط رفيع من اللون الأزرق، وهذا اللون الأزرق يتصل أيضاً بأقواس الإطارات، كما قامت برابوس بجراء حزمة تعديلات أخرى عليها.

تعتمد G500 4X4 ميكانيكياً على محرك تيربو مزدوج 4 لتر 8 سلندر قوة 416 حصان و610 نيوتن.متر من عزم الدوران، يتصل مع قير أوتوماتيكي من 7 سرعات، بينما النسخة المعدلة بواسطة برابوس قوتها 542 حصان و800 نيوتن.متر من عزم الدوران.

Advertisements

هذا وتتميز مرسيدس جي كلاس G500 4X4 برابوس بكونها مرتفعة جداً عن الأرض، حيث يبلغ ارتفاعها 2.25 متر، أما عرضها فيبلغ 2.10 متر، كما أنها تزن 3 طن، ما يؤدي إلى بلوغها تسارع 0-100 كم/س خلال 7.4 ثانية بسرعة قصوى 210 كم/س.