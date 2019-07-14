“تقرير” تعرف على أهم شروط تأجير السيارات في السعودية

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الخليج ٣٦٥ نت – تنتشر مكاتب وشركات تأجير السيارات في مختلف أنحاء المملكة، وخاصة في المدن الكبرى كالرياض وجدة، وأبرزها شركة الوفاق لتأجير السيارات التي يفوق عدد فروعها 80 فرعًا حول المملكة وذلك نظراً لوجود طلب عالي على خدمة تأجير السيارات,,
ولكن من المهم أن يكون المستأجر على دراية وعلم كامل بكافة الشروط التي يجب أن تتوفر به كي يسمح له بتأجير التي يريد، كما يجب معرفة أهم الشروط اللازم توافرها في السيارات المستأجرة أيضاً ليحصل المستأجر على حقوقه كاملة، وهذا هو ما سنعرضه لكم اليوم.
نبدأ أولاً مع أهم قوانين وقواعد تأجير السيارات في السعودية:-
- يجب أن يحمل المستأجر كي يبدأ تأجير السيارة بطاقة هوية أو جواز سفر ساري مع رخصة قيادة محلية أو دولية تسمح له قانونياً بالقيادة خلال فترة التأجير، وذلك إلى جانب عدم وجود سجل لأي مشاكل سابقة على المستأجر مع سلامته من الأمراض المعدية وعدم تعاطيه للمواد المخدرة والممنوعة مع انطباق الشروط التأمينية الخاصة بتأمين السيارة عليه.
- ألا يكون عام صنع السيارة قد مر عليه أكثر من 5 أعوام، مع التأكد من حصول مكتب أو شركة التأجير على بطاقة تشغيل للسيارة لأجل تفادي تأجير سيارة بشكل غير قانوني، كما من المهم أيضاً التأكد من رخصة السيارة سارية.
- من المهم أيضاً أن تكون السيارة الجديدة ولم تكن مستعملة قبل البدء في استخدامها كسيارة تأجير، ويمكن للمستأجر أن يطالب برؤية شهادة فحص فني سارية للسيارة قبل أن يقبلها لمعرفة حالتها الميكانيكية كي يتفادى الأعطال المزعجة على الطريق، بجانب التأكد من أن السيارة مؤمنة بشكل قانوني ساري.
- هذا وعند الوصول لمرحلة كتابة العقد، يجب أن يتأكد المستأجر من وجود بياناته وبيانات المؤجر والسيارة الكاملة مع التاريخ الصحيح بجانب رقم وثيقة التأمين ونوعها وتاريخ انتهائها ومقدار نسبة التحمل في حالة كانت ضمن بنود العقد، مع تسجيل أي اتفاقات تأمينية مختلفة بالعقد، وذلك دون أن ننسى تسجيل المسافة المقطوعة حالياً بالسيارة مع تحديد المسافة المسموح بقطعها خلال مدة التأجير وتحديد التكلفة اليومية مع تكلفة الكيلومترات الإضافية التي تتعدى حدود المسموح به في العقد.
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