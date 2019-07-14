عرض محمد يوسف ناغي على تقسيط بي ام دبليو الفئة الخامسة 2019

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة محمد يوسف ناغي – وهي وكالة سيارات بي ام دبليو في المملكة – عن أفضل عروض السيارات على سيارات بي ام دبليو 2019 جميع الموديلات، وتأتي هذه العروض بنظام التقسيط الشهري مع العديد من المميزات، السيارة المشمولة في العرض: بي ام دبليو الفئة الخامسة، تتوفر بقسط شهري يبدأ من 2,799 ريال. يشتمل العرض على: خدمة BMW شاملة النفقات للصيانة لمدة 5 سنوات أو 100,000 كم (أيهما يأتي أولاً)

خدمة BMW شاملة النفقات للتصليح لمدة 3 سنوات أو 200,000 كم (أيهما يأتي أولاً)

خدمة المساعدة على الطريق لمدة 24 شهراً ملاحظات هامة: إمكانية تمديد باقة الإصلاح والصيانة.

قد تختلف مواصفات السيارة المشمولة في العرض عن الطراز الظاهر في الصورة.

تطبق الشروط والأحكام.

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