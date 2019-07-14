عرض عبداللطيف جميل على تقسيط لكزس NX 2019

الخليج ٣٦٥ نت – أطلقت شركة عبداللطيف جميل عرض جديد على سيارات لكزس في السعودية على سيارة لكزس NX 2019، وهو مقدم بالتعاون مع عبداللطيف جميل للسيارات – لكزس الذي يقدم خدمة التمويل.
هذا العرض لمدة محدودة، حيث ينتهى فى 31 يوليو 2019.
السيارة المشمولة في العرض:
-لكزس NX AA 2019
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السعر: 155,900 ريال
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القسط الشهري: 3,520 ريال
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الدفعة الأولى: 15,590 ريال
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عدد الأشهر: 60 شهر
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