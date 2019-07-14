بوتاس ينطلق أولاً لسباق جائزة بريطانيا

تفوق فالتيري بوتاس على زميله في الفريق وإبن البلد لويس هاميلتون في التجارب التأهيلية لسباق جائزة بريطانيا الكبرى ضمن بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات يوم الأحد بفارق ضئيل للغاية ليسرق البهجة من وجوه الجماهير المحلية ومن الانطلاق من المقدمة للمرة الخامسة على التوالي في جائزة بريطانيا الكبرى يوم السبت.

وتفوق السائق الفنلندي بفارق 0.006 ثانية على هاميلتون بطل العالم خمس مرات ليضمن ثنائي مرسيدس الانطلاق من الصف الأول مرة أخرى في يوم ملبد بالغيوم في سيلفرستون.

وسيتقاسم شارل لوكلير سائق فيراري الصف الثاني مع ماكس فرستابن سائق رد بول الفائز بالسباق الماضي في النمسا عندما اصطدم السائقان اللذان يبلغ عمر كل منهما 21 عاما أثناء منافستهما على الفوز في اللفات الأخيرة.

وحقق بوتاس زمنا قدره دقيقة واحدة و25.093 ثانية، وهو زمن قياسي للحلبة، لينطلق من المقدمة للمرة الرابعة في عشرة سباقات هذا الموسم متفوقا على جميع منافسيه. وهذه هي المرة العاشرة التي ينال فيها مركز أول المنطلقين في مسيرته.

وقال هاميلتون، الذي كان الأسرع في الفترة الأولى من التجارب التأهيلية، عن أدائه ”بالتأكيد لم يكن كافيا. اجتهدنا طيلة التجارب التأهيلية لكن الأمر أفلت من يدي.

”ضحيت بلفة في (الفترة الثانية من التجارب) وكان يمكن أن تساعدنا في فهم مدى كفاءة السيارة. ثم (في الفترة الأخيرة) ارتكبت خطأ في المحاولة الأولى واللفة الثانية لم تكن جيدة.

وأضاف ”هذا عادل لأجل فالتيري الذي قام بعمل جيد. لكن السباق سيكون طويلا ونملك الجماهير الرائعة هنا لذا أتمنى تحقيق أمر مختلف“.

ويتأخر بوتاس بفارق 31 نقطة عن هاميلتون في بطولة العالم ويحتاج لتقليص هذا الفارق خاصة أنه يعلم أن زميله اعتاد الوصول إلى قمة مستواه بمجرد انتهاء عطلة أغسطس آب.

وتصدر السائق الفنلندي الفترة الأخيرة من التجارب بعد المحاولة الأولى وحافظ على مكانه رغم فشله في تحسين زمنه في اللفة الثانية.

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وقال السائق الفنلندي ”كنت أعلم أن اللفة الأولى جيدة لكنها لم تكن مثالية وكان يجب تحسين الزمن في المحاولة الثانية وأنا سعيد أنها كانت كافية. ليس من السهل تحقيق لفة سريعة ومن السهل ارتكاب الأخطاء“.

ولم ينجح بوتاس في الفوز من مركز أول المنطلقين سوى مرة واحدة هذا الموسم وما زال هاميلتون في وضع جيد لخطف الفوز السادس في بلاده وهو رقم قياسي ورقم 80 في مسيرته.

ومن المتوقع حضور أكثر من 140 ألف متفرج السباق بعد بيع كل التذاكر.

وسينطلق سيباستيان فيتل سائق فيراري الذي فاز بسباق العام الماضي من المركز السادس في الصف الثالث بجانب الفرنسي بيير جاسلي سائق رد بول.

وقال فيتل الذي تصدر فريقه أول مركزين في التجارب الحرة الأخيرة وكان لوكلير الأسرع في الفترة الثانية من التجارب التأهيلية ”مررت بأسوأ من ذلك. على الأقل شاركت في التجارب“.

وأضاف السائق الألماني الذي سينطلق مستخدما الإطارات اللينة مقابل المتوسطة لمرسيدس والتي تدوم لفترة أطول ”لم أملك شعورا جيدا بالسيارة ويجب أن تحظى بذلك لتستطيع استخراج كل ما فيها“.

وجاء الأسترالي دانييل ريكياردو سائق رينو سابعا وسينطلق من جانبه لاندو نوريس بعد أداء آخر جيد من سائق مكلارين المبتدئ الذي جاء زميله الإسباني كارلوس ساينز في المركز 13.

وقال نوريس ”أعتقد أنه يجب أن أكون سعيدا بالمركز الثامن. ليس مثاليا لكنها كانت ممتعة. هذه حلبة رائعة. طيلة الأسبوع السيارة كانت جيدة. في المعتاد يكون الأداء يوم الأحد أفضل من السبت“.

وسينطلق التايلاندي المبتدئ ألكسندر ألبون المولود في بريطانيا من المركز التاسع مع تورو روسو وبجانبه نيكو هولكنبرج سائق رينو.