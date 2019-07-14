"فيات كرايسلر" تعتزم إنتاج 80 ألف سيارة كهربائية في 2020

كتب: باسل الحلواني

تعتزم شركة صناعة السيارات الإيطالية "فيات كرايسلر"، التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية خلال الفترة القادمة، بعدما كشفت مؤخراً عن قرب إنتاج مركبة تعمل ببطارية كهربائية في مصنع ميرافيوري بتورينو شمال غربي

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إيطاليا في الربع الثاني من 2020

وبحسب الشركة الإيطالية فإن الطاقة الإنتاجية للسيارة الجديدة من المنتظر أن تصل إلى 80 ألف سيارة في العام،

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خلال المرحلة الأولى، على أن يتم زيادتها في المراحل التالية.

وقالت "فيات كرايسلر"، إن هذا المشروع الضخم من المتوقع أن يعمل به قرابة 1200 عامل.

جدير بالذكر أن هذا الاستثمار يأتي ضمن خطة الشركة لاستثمار خمسة مليارات يورو حتى عام 2021 للنهوض بالإنتاج في أوروبا.