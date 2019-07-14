"فيات كرايسلر" تعتزم إنتاج 80 ألف سيارة كهربائية في 2020

كتب: باسل الحلواني
تعتزم شركة صناعة السيارات الإيطالية "فيات كرايسلر"، التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية خلال الفترة القادمة، بعدما كشفت مؤخراً عن قرب إنتاج مركبة تعمل ببطارية كهربائية في مصنع ميرافيوري بتورينو شمال غربيإيطاليا في الربع الثاني من 2020 .
وبحسب الشركة الإيطالية فإن الطاقة الإنتاجية للسيارة الجديدة من المنتظر أن تصل إلى 80 ألف سيارة في العام،
وقالت "فيات كرايسلر"، إن هذا المشروع الضخم من المتوقع أن يعمل به قرابة 1200 عامل.
جدير بالذكر أن هذا الاستثمار يأتي ضمن خطة الشركة لاستثمار خمسة مليارات يورو حتى عام 2021 للنهوض بالإنتاج في أوروبا.
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