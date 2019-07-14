الخليج ٣٦٥ نت – أعلن المهندس “عماد المحيسن” الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أنه تم رصد نحو 120 ملاحظة تقدم بها المسافرون بالجسر، عبر حساب “العناية بالمستفيدين” التابع للمؤسسة على “تويتر”.
وكانت قد دشنت مؤسسة جسر الملك فهد هذا الحساب التفاعلي قبل أيام قليلة، وطرحت إمكانية تلقي ملاحظات المستفيدين والجمهور، إضافة إلى استقبال الشكاوى والمقترحات.
وأوضح المحيسن، أن أبرز الملاحظات تضمنت طلب توسعة النقطة الفاصلة ما بين المجالين السعودي والبحريني على الجسر، وكذلك تفعيل الربط الآلي وتطوير آليات دفع الرسوم، وأضاف أن أغلب الملاحظات كانت ضمن خطط المؤسسة وسيتم تنفيذها بخطط زمنية محددة.
كانت هذه تفاصيل خبر الحساب الخاص بتلقي شكاوى مستخدمي جسر الملك فهد يستقبل 120 ملاحظة.. وهذه أبرزها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.