الحساب الخاص بتلقي شكاوى مستخدمي جسر الملك فهد يستقبل 120 ملاحظة.. وهذه أبرزها

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن المهندس “عماد المحيسن” الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أنه تم رصد نحو 120 ملاحظة تقدم بها المسافرون بالجسر، عبر حساب “العناية بالمستفيدين” التابع للمؤسسة على “تويتر”.

وكانت قد دشنت مؤسسة جسر الملك فهد هذا الحساب التفاعلي قبل أيام قليلة، وطرحت إمكانية تلقي ملاحظات المستفيدين والجمهور، إضافة إلى استقبال الشكاوى والمقترحات.

وأوضح المحيسن، أن أبرز الملاحظات تضمنت طلب توسعة النقطة الفاصلة ما بين المجالين السعودي والبحريني على الجسر، وكذلك تفعيل الربط الآلي وتطوير آليات دفع الرسوم، وأضاف أن أغلب الملاحظات كانت ضمن خطط المؤسسة وسيتم تنفيذها بخطط زمنية محددة.