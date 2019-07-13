كيف تختار سيارة تناسبك؟.. جمعية حماية المستهلك توضح

الخليج ٣٦٥ نت – أوضح الإعلامي أحمد الشهري -إعلامي متخصص في السيارات- عبر مقطع فيديو نشرته جمعية حماية المستهلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عدداً من الأمور التي يجب الانتباه لها قبل شراء سيارة، سواء كانت سيارة جديدة أو مستعملة. وهذه الأمور هي: سعة الركاب.

ميزانيتك المحددة للشراء.

تكاليف الصيانة.

تكاليف قطع الغيار.

استهلاكية الوقود.

وسائل السلامة.

الغرض من استخدامها، سواء داخل المدن أو على طرق السفر أو في المناطق الوعرة.

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