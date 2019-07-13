المرور يُحذر من هذه التصرفات الأربعة أثناء القيادة

الخليج ٣٦٥ نت – حذّرت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من بعض التصرفات التي تشتت الذهن أثناء القيادة. وجاءت التغريدة، كالتالي: “قيادة السيارة تحتاج للتركيز التام والابتعاد عن كل ما يشتت الذهن”. وأوضحت إدارة المرور بعض التصرفات المشتتة للذهن، ألا وهي: استخدام الهاتف المحمول.

تأمل المناظر الخارجية.

الانشغال مع بقية ركاب السيارة.

محاولة الوصول إلى غرض داخل السيارة.

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