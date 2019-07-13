مرسيدس ستخسر أموالاً خلال الربع الثاني من 2019

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت مجموعة دايملر الألمانية، مالكة مرسيدس، مؤخراً عن خفض توقعات الأرباح الخاصة بها للمرة الرابعة خلال 13 شهر بالدمعة الماضية، حيث أنها خصصت حجم أكبر من ميزانيتها لتغطية نفقات الحملة التنظيمية لانبعاثات الديزل واستدعائات السيارات المرتبطة بمشكلات وسائد تاكاتا الهوائية.

تنضم مرسيدس بذلك إلى مجموعة من الشركات الكبرى التي أصدرت تحذيراً حيال انخفاض الأرباح لمستثمريها هذا الاسبوع، مما يزيد من القلق حيال تباطؤ الاقتصاد العالمي، وخاصة مع انخفاض الثقة بالصين نتيجة للحرب التجارية الجارية بينها وبين الولايات المتحدة.

أكدت مجموعة دايملر أنها تواجه خسائر تشغيل واضحة بعد الربع الثاني من العام الجاري، حيث أن نتائج عام 2019 الإجماليى ستكون أقل بشكل ملحوظ من العام الماضي، وهو ما تم تعزيته بشكل جزئي إلى النمو الأقل من المتوقع في سوق السيارات.

يتوقع المحللون أن التدفق النقدي المنخفض لدى دايملر، سيجعل من الصعب عليها أن تستمر بدفع أرباح عالية لمستثمريها، ما قد يترتب عليه تقليل الأرباح بحوالي 50 سنت (2.12 ريال) للسهم من 3.25 يورو (13.76 ريال) بالعام الماضي.

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يذكر أن أسهم دايملر انخفضت لأدنى مستوى لها منذ 6 شهور بنسبة 4.5% إضافية لتصبح بسعر 44.54 يورو (188.55 ريال) للحصة، وذلك بعد أن أنخفضت بالفعل بنسبة 22% خلال الشهور الثلاثة الماضية، وذلك على أثر فضيحة التلاعب بقياسات انبعاثات الديزل الخاصة بفولكس واجن في 2015، حيث يتم التحقيق في مستويات انبعاثات الديزل الخاصة بمرسيدس في الولايات المتحدة وألمانيا حالياً.

أعلنت دايملر أنها تتوقع خسارة 1.6 مليار يورو (6.77 مليار ريال) إضافية بسبب الإجراءات الحكومية والإجراءات القضائية الجارية المتعلقة باستقصاءات محركات الديزل الخاصة بها، كما أن الاستدعائات الخاصة بوسائد تاكاتا الهوائية ستتسبب في خسارة إضافية قدرها مليار يورو (4.23 مليار ريال)، إلى جانب خسارة في عوائد المبيعات بالربع الثاني قدرها 500 مليون يورو (2.12 مليار ريال)، إلى جانب توقعات بمستويات تدفق نقدي منخفضة مقارنة بالعام الماضي

هذا ويذكر أن مبيعات مرسيدس قد انخفضت بنسبة 7% بالربع الأول نتيجة لتباطؤ إنتاج طرازات A-Class في مصنعها بالمكسيك وفان مرسيدس في ولاية كارولاينا الجنوبية الأمريكية، إلى جانب انخفاض معدل إنتاج GLE في مصنع الشركة الألمانية بولاية الاباما الأمريكية.