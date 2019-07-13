“دراسة” أفضل 20 سيارة في الجودة بمختلف الفئات

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة J.D. Power الأمريكية لأبحاث السوق مؤخراً عن دراستها للجودة الأولية في 2019، مما يعطينا نظرة عامة عن السيارات الأفضل جودة في الشرائح للعام الجاري.

تفحص الدراسة السنوية كافة المشكلات التي يواجهها الملاك خلال أول 90 يوم من شراء سيارتهم، حيث تعتمد الدراسة على معدل ظهور المشكلات بكل 100 نسخة من كل طراز، وهو ما يتم على أساسه اختيبار سيارة في كل شريحة مختلفة لتحصل على لقب الأفضل في فئتها من حيث الجودة الأولية، حيث كانت هذه السيارات كما يلي.

سيارات صغيرة: كيا ريو

سيارات صغيرة فاخرة: بي ام دبليو الفئة الثانية



سيارات مدمجة: كيا سيراتو

سيارات مدمجة فاخرة: جينيسيس G70

سيارات مدمجة رياضية: ميني كوبر

سيارات متوسطة: فورد فيوجن/شيفروليه ماليبو (تعادل)

سيارات متوسطة فاخرة: مرسيدس CLS

سيارات متوسطة رياضية: دودج تشالنجر

سيارات كبيرة: نيسان ماكسيما

ميني فان: كيا سيدونا

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SUV صغيرة: كيا سبورتاج

SUV صغيرة فاخرة: بي ام دبليو X4

SUV مدمجة: شيفروليه ايكوينوكس

SUV متوسطة: هيونداي سنتافي

SUV متوسطة فاخرة: لكزس RX

SUV كبيرة: شيفروليه تاهو

بيك اب متوسطة: فورد رينجر

بيك اب كبيرة للأعمال الخفيفة: نيسان تيتان

بيك اب كبيرة للأعمال الشاقة: شيفروليه سلفرادو HD

السيارة الأعلى جودة بشكل عام: بورش 911