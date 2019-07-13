“بالصور” تحطم جيب جلاديتور وجمس سييرا وشيفروليه سيلفرادو في حادث قطار

الخليج ٣٦٥ نت – خلال صباح الأربعاء الماضي، انحرفت أكثر من 30 عربة قطار عن مسارها قرب وادي نيفادا قرب حدود ولاية يوتاه الأمريكية، حيث كان القطار يحمل مئات السيارات المختلفة، مما ادى لتحطم الكثير منها.

أشارت محطة KSL التلفزيونية إلى أن الانحراف قد حدث الساعة 5:30 صباحاً في وادي الرينو، حيث لم تقع أية إصابات، ولكن انحرفت حوالي 33 عربة من عربات قطار قطار Union Pacific.

تحقق سلطات مقاطعة لينكولن في أسباب الإنحراف حالياً، حيث تشير التوقعات إلى أنه قد حدث بسبب التغير الكبير في درجات الحرارة بتلك المنطقة ما بين الصباح والمساء، ما قد يكون قد أدى إلى التواء القضبان.

شاركت سلطات مقاطعة لينكولن بعض صور آثار الحادث، وهو ما يظهر تضرر بعض السيارات التي كانت على متن العربات بشكل كبير، حيث تتضمن الطرازات عدة نسخ جديدة من حيب جلاديتور، والتي انقلبت إحداها على سقفها فيما تضررت عدة نسخ أخرى بدرجة كبيرة، كما يوجدة عدة نسخ بيك مثل جمس سييرا وشيفروليه سيلفرادو متضررة كذلك

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لا تظهر الصور تفاصيل الأضرار التي لحقت بهذه السيارات المختلفة، ولكن على الأقل سيتم إرسال أغلبها إلى ساحات الخردة، ما يعني أن الملاك الذين كانوا ينتظرون هذه السيارات سيتوجب عليهم الانتظار لفترة أطول.

هذا وقد أشارت سلطات المقاطعة إلى أن الحادث كان يمكن أن يكون أسوأ كثيراً نظراً لأن القطار كان يجمل مواد خطيرة تتضمن مركبات كيميائية قابلة للاشتعال، ولكن لحسن الحظ لم تنحرف العربات الحاملة لهذه المواد عن مسارها.