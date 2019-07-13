هيونداي صنعت سوناتا 2020 ذاتية القيادة بالكامل

الخليج ٣٦٥ نت – هيونداي سوناتا 2020 لم يتم طرحها في الأسواق بعد ولكن بالفعل قامت شركة روسية بصنع نسخة اختبارية ذاتية القيادة بالكامل لها.

شركة التقنية الروسية Yadnex تعاونت مع هيونداي لتطوير سوناتا 2020 الذاتية، والمبنية على موديل الجيل القادم، وقد تم تزويد السيارة بالمكونات والبرمجيات اللازمة لتحويلها إلى وضعية القيادة الذاتية، ويُذكر أن الشركتين وقعتا مذكرة تفاهم لصنع سيارات ذاتية من المستوى الرابع والخامس، وهذه هي أول خطوة تجاه هذا الهدف.

وقد صرحت Yadnex الروسية أنهم استلموا أول سوناتا 2020 في نهاية مايو، أي عقب شهرين فقط من توقيع الشراكة مع هيونداي، وخلال فترة قصيرة حولوا السيارة لموديل قادر على قيادة نفسه بنفسه بدون أي تدخل بشري، على الأقل بشكل مبدئي.

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حتى الآن تقتصر الاختبارات على معامل مفتوحة لـ Yadnex ولكن صرحت الشركة أن الاختبارات ناجحة وسوناتا قادرة تماماً على توجيه نفسها في هذه البيئة، كما تعاملت مع محاكات مختلفة لظروف الطقس والزحام، وستبدأ الاختبارات على الطرق العامة في موسكو قريباً.

وتأمل Yadnex أن تطور 100 سيارة في أسطولها الذاتي بحلول نهاية 2019، ولا يقتصر عملها على سوناتا فقط بل ستعمل الشركة على موديلات أخرى لهيونداي وكيا، وإن لم تكشف عن تفاصيل بعد.