الطيار لا يتناول نفس طعام مساعده.. لماذا؟

الخليج ٣٦٥ نت – من أجل سلامة الركاب في الرحلات الجوية، فإنه يتم فرض قواعد وقوانين صارمة تحكم طاقم الطيران في كثير من الأشياء، لأن أي خطأ وإن كان صغيراً قد يسبب هلاك كثير من الأشخاص على متن الرحلة، من ضمن هذه القوانين عدم تناول الطيار ومساعده نفس وجبة الطعام، على الرغم من تشاركهم نفس الرحلة ونفس كابينة القيادة!



بل أنه في بعض رحلات الطيران يتناول الطيار طعامه من الوجبات المخصصة لرجال الأعمال، بينما مساعد الطيار يأكل من وجبات الطعام المخصصة لركاب الدرجة الأولى، وفي كثير من الأحيان يتناول الطيار طعامه أولاً ثم يتبعه المساعد بفترة ليست بالقصيرة في تناول طعامه.

قد يرى الكثير أن هذه القواعد تعسفية من شركات الطيران تجاه طاقم الطائرة، لكن بالتأكيد توجد أسباب وجيهة نحو هذه القوانين، حيث أنه إذا حدث خطأ ما في الوجبات وتسممت، فإن طيار واحد فقط الذي سوف يتأثر، أما الطيار الآخر فإنه يمكنه تولي المهام والهبوط بالطائرة، وفي الواقع لا يتم فرض هذه القاعدة من قبل إدارة الطيران الفيدرالية، ولكن معظم شركات الطيران تطبقها.

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على الرغم من أنه نادراً ما تحدث حالات تسمم على متن رحلات الطيران، إلا أن شركات الطيران دائماً ما تتخذ الحيطة لمنع مثل هذه المشاكل، ويذكر أنه في فبراير 1975، تسمم 196 مسافراً على متن الخطوط اليابانية أثناء رحلة بين طوكيو وباريس بعد تناولهم وجبة الطعام الملوثة على الطائرة.

وعندما توقفت الطائرة في مطار كوبنهاغن لإعادة تعبئة الطائرة بالوقود، تم نقل 143 مسافرا للعلاج في المستشفيات الدنماركية، وللصدفة البحتة، لم يتناول الطيارين تلك الوجبة، فهبطا بالطائرة بسلام.

كما أنه في عام 1982 تسببت بعض أنواع الحلوى في تسميم 10 من أفراد الطاقم بمن فيهم الطيار ومساعد الطيار ومهندس طيران، في رحلة من بوسطن إلى لشبونة، وكذلك في عام 2010 أصيب ما لا يقل عن طيارين في المملكة المتحدة بمرض التسمم الغذائي أثناء وجودهم في مقصورة القيادة.