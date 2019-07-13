تويوتا تصنع SUV جديدة بالتعاون مع مازدا قد تستبدل FJ كروزر

الخليج ٣٦٥ نت – الهوس بالسيارات الكبيرة لا يزال مستمراً بقوة، مع استجابة تويوتا له بالإعلان عن خطة بناء SUV جديدة في أمريكا.

نعلم حالياً أن السيارة ستشارك بعض المكونات مع الـ SUV القادمة لمازدا، كما سيتم إنتاج الاثنين في نفس المصنع الذي تعمل الشركتان على بنائه حالياً في ولاية الاباما، مع بداية عمليات الإنتاج رسمياً في 2021 عقب افتتاحه.

وقد كان من المفترض إنتاج المصنع لتويوتا كورولا، ولكن غيرت الشركة رأيها “بسبب تغير الطلب في السوق وشهية المستهلكين المتزايدة نحو سيارات البيك اب والـ SUV، والتي تحقق مبيعات قياسية”، مع الاستمرار في بناء كورولا في المصنع الأصلي في ولاية ميسيسيبي.

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ويُذكر أنه كان من المخطط بناء هذا المصنع لـ 150,000 كورولا سنوياً، مع 150,000 سيارة لمازدا، ولكن مع تراجع مبيعات كورولا في أمريكا من 360,483 سيارة في 2016 إلى 280,886 سيارة العام الماضي، قررت تويوتا الاكتفاء بمصنع واحد فقط آخر لكورولا وتحويل المصنع المشترك مع مازدا لإنتاج الـ SUV الجديدة.

وبينما ستشارك تويوتا SUV المتوقع أنه بديل اف جي كروزر بعض المكونات مع مازدا SUV القادمة، سيكون كل موديل متميز عن الآخر مع تطوير كل علامة له بشكل منفصل عن الأخرى.