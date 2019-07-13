تويوتا ستوقف تصنيع لاندكروزر ذات محرك V8

الخليج ٣٦٥ نت – يبدو أن تويوتا لاندكروزر ذات محرك V8 الأيقونية تقترب من نهايتها، حيث أن أحدث التقارير تشير إلى أن الجيل القادم منها سيأتي مع خيارات لمحركات V6 تيربو ديزل وبنزين فقط عند طرحها في نهاية عام 2021 كما هو متوقع، على أن تتبعها نسخة هايبرد بعدها بعدة أعوام.

لم تفصح تويوتا عن التفاصيل التقنية لأول لاندكروزر جديدة كلياً خلال آخر 14 عام حتى الآن، ولكن نظراً للمعايير الدولية المشددة الجديدة على معدلات انبعاثات السيارات، فمن الواضح أن محركات V8 تيربو ديزل 4.5 لتر وV8 تيربو 4.6 لتر العاملة بالبنزين ستنتهي قريباً.

على الرغم من مدى الحزن الذي سيشعر به عشاق هذه المحركات، إلا أن تويوتا لن تكون قادرة على مقاومة توجه صناعة السيارات لخفض أحجام المحركات مع تقديم قوة مساوية أو أكبر من سعات لترية أصغر، وهو ما يساهم بتقليل معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بدرجة كبيرة بجانب تحسين الكفاءة.

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رغم التحول لمحركات V6 واعتماد تقنية الهايبرد خلال عدة أعوام، أكدت تويوتا أن لاند كروزر لن تخسر أي من قوتها بالطرق الوعرة والسحب، وهو ما يتفق مع وعد الشرة مسبقاً بتوفير نسخة هايبرد من كافة طرازاتها بحلول عام 2025.

هذا وتستمر تويوتا حالياً في العمل على تطوير واختبار الجيل القادم من لاندكروزر، فيما من المتوقع أن تتبنى نسخة الهايبرد منها محرك لكزس LS500h سيدان من نوع V6 الهجين 3.5 لتر متصل بناقل CVT متغير باستمرار بقوة إجمالية قدرها 400 حصان مع عزم 650 نيوتن.متر، وهو ما يعادل زيادة قدرها 125 حصان عن محرك V8 ديزل مزدوج التيربو الحالي، في حين أن تويوتا تمتلك حالياً محرك V6 بنزين مزدوج التيربو سعة 3.5 لتر بقوة 416 حصان وعزم 600 نيوتن.متر، ما قد يستبدل محرك V8 الحالي سعة 4.6 لتر في لاندكروزر، والذي يقدم قوة قدرها 305 حصان مع عزم 439 نيوتن.متر فقط، أي أنه في كل الأحوال سيكون الجيل القادم أقوى وأكثر كفاءة بالوقود بدرجة ملحوظة.