كاديلاك اسكاليد 2021 قد تأتي بمحرك كورفيت!

الخليج ٣٦٥ نت – بينما تستعد كاديلاك لأخذ دور الريادة ضمن جنرال موتورز في الموديلات والمولدات الكهربائية، لن تتخلى الشركة عن المحركات البترولية الكبيرة بعد، حيث أشار تقرير جديد من Muscle Cars amd Trucks أن الجيل القادم من كاديلاك اسكاليد قد يكون أقوى بكثير مما توقعنا.

كاديلاك اسكاليد 2021 – تصميم تخيلي

المصادر أكدت أن اسكاليد القادمة ستحصل على محرك V8 سعة 6.2 لتر بشاحن خارق، وهو نفس المحرك المستخدم في شيفروليه كمارو ZL1 وكورفيت Z06، بقوة 650 حصان وعزم دوران 881 نويتن.متر، وهو أكثر بكثير من محرك الجيل الحالي V8 بقوة 420 حصان.

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هذه الخطوة ستكون موجهة ضد لينكون نافيجيتور بشكل مباشر، والتي حققت مبيعات ممتازة مؤخراً عقب طرح الجيل الرابع الجديد كلياً لها، بـ 17,849 سيارة في 2018 في أمريكا مقارنة بـ 10,523 سيارة في 2017.

وقد ظهرت صور تجسسية متعددة لاسكاليد القادمة بتمويهات كثيفة.. ونعلم بالفعل أنها سترتكز على منصة T1XX ذات هيكلة الجسد على الإطار لجنرال موتورز، ويُذكر أن حتى إذا صح هذا التقرير عن النسخة عالية الأداء، ستستمر كاديلاك في تقديم نسخة قياسية بمحرك أضعف للسيارة، ربما بنفس محرك الجيل الحالي أو محرك V8 سعة 4.2 لتر التيربو المزدوج لكاديلاك، ونتوقع وصول السيارة في 2020 كموديل 2021.