في 3 نقاط.. تعرف على الضوابط الجديدة لنقل ملكية السيارات المستعملة

كتب: باسل الحلواني

وافق مجلس الوزراء على مشروع بتعديل قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، وذلك لوضع القواعد التى تكفل حث ملاك المركبات على سرعة نقل ملكيتها أو تجديدها خلال أجل محدد، وذلك حلا للمشكلات التى تحدث عند توالى البيوع على ذات المركبة.. وتنشر "سيارات الوفد"، في السطور التالية 3 نقاط توضح

أبرز هذه التعديلات:

- لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة، ويجب نقل الملكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا

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اعتبر كأن لم يكن.

- تجدد رخصة المركبة بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة يكون سارياً لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر كأن لم يكن، أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين فيجوز تجديدها بتوكيل عام يسري لمدة سنة من تاريخ صدوره.

- إعطاء فترة انتقالية مدتها 3 أشهر لتوفيق الأوضاع لمن تنتهى توكيلاتهم فى مدة الأشهر الثلاثة.