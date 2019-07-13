نيسان نافارا نيسمو قد تنافس فورد رينجر رابتر

الخليج ٣٦٥ نت – رئيس ذراع نيسان الأسترالية يدفع الشركة للاستثمار في نسخة عالية الأداء لنافارا بيك اب لتنافس فورد رينجر رابتور.. هو يرغب تحديداُ في محرك بالمزيد من السلندرات كجزء من الموديل الجديد، بدلا من مجرد نسخة أخرى لمحرك نافارا الحالي بأربعة سلندر.

وصرح ستيفن ليستر، مدير نيسان في أستراليا: “لا نترك فرصة إلا ونخبر الفريق الرئيسي برغبتنا في محرك آخر.. لدينا بالفعل محركات عظيمة في الشركة، لماذا لا نقدم محرك بعدة سلندرات إضافية في البيك اب؟”، ويبدو ذلك تخصص قسم نيسمو للأداء العالي لدي نيسان، إذا تم بالفعل تحقيق ما يرغب فيه ليستر.

لنذكر مع ذلك أن نافارا متوفرة فقط في بعض الأسواق العالمية، لتشمل الشرق الأوسط، أما الأسواق الأخرى فتحصل على موديل فرونتير المختلف بشكل كبير عن نافارا الحالية، وتعمل الشركة بالفعل على جيل جديد لفرونتير، والمتوقع تدشينه في سبتمبر 2020، بمنصة مختلفة عن نافارا.