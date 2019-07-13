بي ام دبليو X7 تظهر في تصميم تخيلي مبهر

الخليج ٣٦٥ نت – في عام 1986، اتخذت بي ام دبليو قراراً بالغ الغرابة بتحويل الفئة الثالثة كشف إلى E30 بيك اب وحيدة من نوعها بمحرك M3، وقد تم تشغيل السيارة لأكثر من 26 عاماً لمهام النقل المختلفة حتى تقاعدها في 2012، عندما تم بناء بيك اب أخرى وحيدة من نوعها معتمدة على الفئة الثالثة كشف أيضاً.

والآن في 2019 تعود بي ام دبليو مجدداً لمشروع البيك اب، هذه المرة كسيارة عملية معتمدة على X7 بمقصورة مزدوجة بدلا المقصورة الموحدة لسيارات البيك السابقة.. ولكن يبدو أن البعض لم يعجبه ما قامت به بي ام دبليو، ليقوم المصمم Rain Prisk برسم صور افتراضية مستقلة للشكل المناسب برأيه لبي ام دبليو بيك اب.

البيك اب الافتراضية مبنية على X7 أيضاً ولكن بدون أبواب خلفية أو مقاعد البيك اب الرسمية، كما تخيلها الفنان كنسخة أكثر رشاقة ورياضية، مع كم ضخم من عزم الدوران الخلفي للسماح لها بحمل أي شيء تقريباً في صندوقها الخلفي الصغير، كما أضاف جناح على السقف وإطارات سميكة تشير لقدراتها في التعامل مع الطرق الوعرة.

لا تتوقعوا طرح بي ام دبليو لبيك اب إنتاجية قريباً لمنافسة مرسيدس X-Class، حيث لا يرى مدراء الشركة دافع مادي حقيقي لخطوة كهذه، خاصة للكلفة الضخمة لعمليات تطوير موديل كهذا.