تصدر الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس حصة التجارب الحرة الثانية لسباق جائزة بريطانيا الكبرى الجولة العاشرة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، اليوم الجمعة.
وتمكن بوتاس من تسجيل أسرع لفة على حلبة سيلفرستون بزمن قدره دقيقة واحدة و 26.732 ثانية، متفوقا على زميله البريطاني لويس هاميلتون بفارق 0.069 ثانية.
وجاء ثنائي فيراري شارل لوكليرك والألماني سيباستيان فيتيل في المركزين الثالث و الرابع على التوالي.
أما في المركز الخامس كان من نصيب بيار غاسلي سائق ريد بُل الذي تفوق على زميله ماكس فيرشتابين صاحب المركز السابع بينما فصل لاندو نوريس بينهما.
وجاء كارلوس ساينز الأبن في المركز الثامن، في حين أكمل ألكسندر ألبون سائق تورو روسو و سيرجيو بيريز سائق ريسينغ بوينت ترتيب العشرة الأوائل.
كانت هذه تفاصيل خبر بوتاس يتصدر تجارب الحرة الثانية ليوم الجمعة على حلبة سيلفرستون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.