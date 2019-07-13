غاسلي الأسرع في تجارب الحرة الأولى ليوم الجمعة

حقق بيير غاسلي، سائق فريق ريد بل، أفضل زمن اليوم الجمعة في التجارب الحرة الأولى لسباق جائزة بريطانيا الكبرى المقرر بعد غد الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1.

أما بالنسبة للبريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس وحامل لقب بطولة العالم ومتصدر الترتيب العام لفئة السائقين ببطولة هذا الموسم، جاء في المركز الرابع.

وحقق جاسلي أفضل زمن للفة على مضمار سيلفرستون البالغ طوله 5891 مترا، والذي مدد مسؤولوه قبل أيام عقد استضافة السباق حتى عام 2024 ، مسجلا دقيقة واحدة و173ر27 ثانية.

وجاء فالتيري بوتاس، زميل هاميلتون بفريق مرسيدس، في المركز الثاني بفارق أربع أعشار الثانية خلف غاسلي.

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أما المركز الثالث، فقد احتله ماكس فيرستابن، سائق ريد بل، المتوج قبل أسبوعين بسباق فورمولا 1 في النمسا، بفارق ثمان أعشار الثانية خلف غاسلي.

ويتطلع هاميلتون إلى تحقيق رقم قياسي يتمثل في الفوز للمرة السادسة بالسباق البريطاني، كما يأمل في التقدم خطوة جديدة نحو التتويج بلقب بطولة العالم للمرة السادسة.

ويتصدر هاميلتون الترتيب العام لفئة السائقين برصيد 197 نقطة

ويليه بوتاس برصيد 166 نقطة وفيرستابن برصيد 126 نقطة.

ولم يحقق فريق فيراري أي انتصار خلال هذا الموسم، وتشير التوقعات إلى أن الوضع لن يتغير في سباق بريطانيا، حيث جاء سائقه تشارل لوكليرك في المركز الخامس وتلاه زميله الألماني سيبستيان فيتيل في المركز السادس.