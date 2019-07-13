"إكسبندر" تدخل نادي تخفيضات أسعار "يوليو" بخصم يصل إلى 25 ألف جنيه

كتب: باسل الحلواني

أقرت شركة "دايموند موتورز"، وكيل علامة ميتسوبيشي اليابانية في مصر، تخفيضاً على أسعار سيارتها العائلية سباعية المقاعد إكسبندر، يصل إلى

25 ألف جنيه.

وأصبح السعر الرسمي للفئة الأولى من "Expander" 370.000 جنيه بعد أن كان سعرها

395.000 جنيه، كما انخفض سعر الفئة الأعلى من السيارة لتباع بـ395.000 جنيه بدلًا من 419.000 جنيه، بنسبة تخفيض 24.000 جنيه.

وكانت أسعار 8 سيارات قد شهدت تخفيضاً منذ بداية "يوليو" الجاري".