كتب: باسل الحلواني
أقرت شركة "دايموند موتورز"، وكيل علامة ميتسوبيشي اليابانية في مصر، تخفيضاً على أسعار سيارتها العائلية سباعية المقاعد إكسبندر، يصل إلى25 ألف جنيه.
وأصبح السعر الرسمي للفئة الأولى من "Expander" 370.000 جنيه بعد أن كان سعرها
وكانت أسعار 8 سيارات قد شهدت تخفيضاً منذ بداية "يوليو" الجاري".
كانت هذه تفاصيل خبر "إكسبندر" تدخل نادي تخفيضات أسعار "يوليو" بخصم يصل إلى 25 ألف جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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