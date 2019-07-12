فورد وفولكس واجن تعلنان شراكة شاملة بينها استخدام شاصيه موحد

الخليج ٣٦٥ نت – كما هو متوقع، أعلنت فورد وفولكس فاجن عن توسيع كبير لشراكتهم العالمية، حيث سيعمل الطرفان على عدة مشاريع إضافية مثل السيارات الكهربائية وتكنولوجيا القيادة الذاتية.

الخطوة الأهم في الاتفاقية الجديدة أن فورد ستستخدم منصة MEB الكهربائية لفولكس فاجن لتصميم وتطوير سياراتها الكهربائية بداية من 2023، حيث سترسل الشركة الألمانية قطع المنصة ومكوناتها لحوالي 600,000 سيارة فورد في أوروبا على مدار ستة أعوام.

وصرح المدير التنفيذي لفولكس فاجن أن البيئة والمزيد من العملاء سيستفيدون من منصة فولكس فاجن الكهربائية الرائدة، والشراكة العالمية مع فورد هي أقوى تعبير عن ذلك.

من بنود الاتفاق الموسع أن فولكس فاجن وفورد ستمتلكان حصة مساوية في شركة Argo AI الناشئة والمتخصصة في تكنولوجيا القيادة الذاتية، مع التخطيط لاستخدام تقنيات الشركة في الموديلات المستقبلية لفولكس فاجن وفورد.