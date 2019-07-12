أسرع مركبة في العالم تبدأ اختباراتها على سرعة 800 كم/س

الخليج ٣٦٥ نت – واحد من أكثر مشاريع السيارات المثيرة هو مشروع Bloodhound، والتي تعمل على تطوير سيارة LSR أسرع من الصوت نفسه!، وقد صرحت الشركة أنها ستبدأ اختبارات السيارات في جنوب أفريقيا في أكتوبر القادم.

المشروع قديم في الواقع، إذ مضى عليه أكثر من 10 أعوام حتى الآن مع توقفه تماماً في ديسمبر الماضي بسبب قلة الدعم المادي، ولكن تم إنقاذه في اللحظة الأخيرة عبر دعم المستثمر البريطاني Ian Warhurst في مارس.

وصرح المستثمر Warhurst: “منذ ستة أشهر كان المشروع بعيداً تماماً عن المنال، ولكنه أصبح واقعاً الآن.. الدعم مستمر وعازمون على الذهاب إلى جنوب أفريقيا”.

وتأمل الشركة في الوصول إلى سرعة 800 كم\س بالسيارة في الاختبارات المبدئية قبل عقدها لتجارب رسمية تكسر فيها الأرقام القياسية للسرعة على الأرض في أواخر 2020، والذي وقف ثابتاً عند 1228 كم\س منذ 1997 بسيارة ThrustSSC (شاهد الفيديو المرفق).

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وستعتمد الشركة على محرك طائرات نفاثة من رولزرويس (شركة مختلفة عن رولزرويس للسيارات الفاخرة) للاختبارات المبدئية في جنوب أفريقيا، مع إضافة محرك صاروخي عند محاولة كسر الأرقام القياسية للسرعة في 2020.