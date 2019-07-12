الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - "بنتلي" تحول الحلم إلى حقيقة بسيارة مذهلة

استعرضت شركة "بنتلي" مؤخرا سيارة كهربائية فارهة بتصميم مميز وأنيق يجعلها تبدو كمركبة من أفلام الخيال العلمي.

وجاءت سيارة EXP 100 GT الجديدة بهيكل انسيابي يميزه شكل الواجهة الأمامية المصنوعة من الألياف المضيئة، والتي تتداخل مع المصابيح بصورة غاية في الأناقة.

كما زودت هذه المركبة بأبواب تفتح للأعلى، وسقف زجاجي شفاف، وقمرة مزودة بمقاعد رياضية مكسوة بأفخم أنواع الجلود، ومزينة بعناصر من الكروم والخشب الفاخر، ومقود غريب الشكل يشبه مقود الطائرة.

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وأوضحت "بنتلي" أن هذه السيارة ورغم فخامتها إلا أنها تلفت انتباه الناس إلى الاهتمام بالبيئة، كون عناصرها الداخلية مصنوعة من مواد طبيعة ومعاد تدويرها، ومعظمها غير مضر بالبيئة.

كما تعمل هذه السيارة بأربع محركات كهربائية تمكنها من زيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون ثانيتين ونصف الثانية فقط، والوصول إلى سرعة 300 كلم/ساعة، وزودت ببطاريات تكفيها لتقطع مسافة 700 كلم بالشحنة الواحدة، ويمكن شحن 80 % من سعتها في 15 دقيقة.