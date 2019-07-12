فيراري بوروسانجوي ستكون أقوى SUV في العالم

الخليج ٣٦٥ نت – فيراري تعمل حالياً على تطوير أول SUV لها على الإطلاق، ومن المتوقع ان السيارة ستكون أقوى حتى من لامبورجيني اوروس.
فيراري تكتمت على تفاصيل الـ SUV الجديدة، لتؤكد فقط على تطويرها العام الماضي تحت اسم بوروسانجوي، والذي يعني “الدم النقي”، ولكن الآن صدر تقرير من Car and Driver يشير إلى أن السيارة ستتفوق في الأداء على منافسيها وترتقي بالقوة في هذه الفئة لمستويات غير مسبوقة.
من المتوقع أن فيراري بوروسانجوي ستعتمد على محرك V8 من نوع ما، مع شاحنين توربينيين ومساعدة هجينة، وبينما تصل قوة اوروس إلى 641 حصان مع محرك V8 تيربو مزدوج سعة 4.0 لتر، ستتفوق بوروسانجوي عليها بفضل النظام الهجين الإضافي.
قرار فيراري بدخول فئة SUV مبني على النجاح الكبير لهذا السوق عالمياً، لذلك رأينا دخول لامبورجيني وبنتلي ورولز رويس وبورش جميعاً في هذه الفئة بقوة، وقد كانت مسألة وقت فقط قبل انضمام فيراري للساحة.
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