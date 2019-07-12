فندق ياباني يقدم تجربة ركوب الطائرات داخل إحدى غرفه!

الخليج ٣٦٥ نت – يواجه الكثير من الناس صعوبة في النوم بالمساء، لذا يلجأ البعض لترك النافذة مفتوحة للحفاظ على حرارة الغرفة منخفضة، في حين يستخدم الآخرين الضوضاء البيضاء كأصوات المطر والبحار لتشتيت التفكير والنوم بسهولة أكبر، ولكن أحد الفنادق اليابانية قرر تقديم حل مبتكر يساعد ساكنيه على النوم بسهولة، وهو ما كان محاكي طيران كامل.

يستند محاكي الطيران على قمرة قيادة طائرة بوينج 737-800، وذلك داخل فندق هانيدا اكسل هوتل طوكيو “Haneda Excel Hotel Tokyu”، حيث أنه مخصص لامتاع النزلاء أثناء تيقظهم.

تبلغ تكلف المكوث في الغرف لليلة الواحدة 233$ (874 ريال)، في حين أن الحصول على حصة تدريب لمدة 90 دقيقة على محاكي الطيران تتكلف 277$ (1,039 ريال)، كما أن الفندق ذاته متصل بمطار هانيدا الدولي في الطوكيو، كي يندمج النزلاء أكثر مع المحاكي عند رؤيتهم للطائرات أثناء هبوطها وإقلاعها باستمرار.

هذا ويأتي ذلك بعد انتشار الأخبار سابقاً عن غرفة فندق هيلتون باناما بالعام الماضي المخصصة لعشاق ألعاب الكمبيوتر، حيث تتضمن الغرفة جهاز بمعالج انتل i7-7800 وبطاقة رسوميات نيفديا GTX 1800 Ti عالية الأداء مع شاشة تلفزيون OLED ضخمة قياس 65 إنش بتكلفة 349$ (1,308 ريال) في الليلة الواحدة.