كيا سول 2020 تحصل على أعلى تقييمات السلامة

الخليج ٣٦٥ نت – حصلت كيا سول 2020 على أعلى تقييمات السلامة عند تزويدها بمصابيح أمامية معينة وانظمة سلامة اختيارية.. ويُذكر أنه للحصول على تقييم “اختيار السلامة الأعلى +” الأفضل من معهد IIHS فعلى السيارة الحصول على تقييم “جيد” على الأقل في جميع اختبارات السلامة الستة.

كيا سول 2020 القياسية تحسنت عن موديل 2019 عندما حصلت على تقييم “مقبول” لاختبار التصادم الأمامي من ناحية الراكب، ولكن مع إضافة مزايا اختيارية في السيارة يرتفع التقييم لـ “متفوق”.

تحديداً عند تزويد سول 2020 بتقنية تسمح برصد المشاة يتحسن التقييم، بالإضافة إلى مصابيح أمامية LED بكشاف ضوئي، أما كل المصابيح الأمامية الأخرى فقد حصلت على تقييم “سيئ”.

يذكر بأن كيا سول 2020 يبدأ سعرها عند 60 ألف ريال، وهي تتمتع بتصميم أنيق جريء ومقصورة أنيقة رحبة، وبالإمكان حاليا شراؤها في السعودية.