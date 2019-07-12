حلبة سلفيرستون باقية على روزنامة الفورمولا 1 حتى 2014

الخليج ٣٦٥ نت – Oprah Sagal – حسمت حلبة سيلفيرستون جدل الغياب عن روزنامة سباقات الفورمولا 1 بتوقيع عقد جديد لمدة خمس سنوات إضافية وبشروط مالية جديدة.

ستكون حلبة سيلفرستون البريطانية على روزنامة بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1حتى عام 2024 على أقل تقدير، وذلك بعد أن وقعت عقدا جديدا بحسب ما أعلن المنظمون الأربعاء في مؤتمر صحفي.

ووضع هذا الاعلان حدا لجدل دام عامين بعدما قرر القيمون على الحلبة عام 2017 تفعيل بند في العقد يسمح لها بالانسحاب من البطولة، وذلك بهدف الضغط من أجل تحسين الشروط المالية للعقد الذي يجمع جائزة بريطانيا الكبرى بالشركة المالكة لحقوق البطولة، أي “ليبرتي ميديا” الأميركية.

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وبموجب الاتفاق الجديد الذي أعلن عنه قبل أيام على احتضان سيلفرستون للجولة العاشرة من بطولة 2019، ستكون الحلبة البريطانية التي تعتبر مهد سباقات الفئة الأولى واستضافت حتى الآن 52 جائزة كبرى منذ العام 1950، على رونامة 2020 بالتأكيد بعد أن كانت هناك مخاوف من غيابها.

وينطلق موسم 2020 في 15 اذار/مارس من حلبة ألبرت بارك في ملبورن الأسترالية، وقد انضم الى الروزنامة سباقان جديدان على حلبة هانوي الفيتنامية وزاندفورت الهولندية التاريخية.

وهناك أربع حلبات تفاوض حاليا لتجديد عقدها في البطولة للموسم المقبل وما بعده، وهي مونزا الإيطالية، برشلونة الإسبانيو، مكسيكو المكسيكية وهوكنهايم الألمانية.