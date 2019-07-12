تخفيضات تصل إلى 25 ألف جنيه على أسعار "إكليبس" 2019

كتب: باسل الحلواني

أقرت شركة دايموند موتورز، وكلاء علامة ميتسوبيشي اليابانية في مصر، تخفيضات جديدة على أسعار سيارتها الـ SUV، الرياضية متعددة الاستخدامات "إكليبس" موديل 2019 .

وتراوحت التخفيضات بنسب تتراوح بين 15.000 و25.000 جنيه علي سيارتها اليابانية لتبدأ من سعر رسمي 410.000 جنيه لفئة

Basic Turbo

، بدلاً من 425.000 جنيه أي بفارق 15.000 جنيه.

وانخفضت أسعار الفئة الثانية F/O Turboبمقدار 25.000 جنيه ليصبح سعرها الرسمي 450.000 جنيه بدلاً من 475.000 جنيه.

كما تراجعت الفئة الثالثة H/L Turbo 25.000 جنيه ايضاً ليصبح سعرها الرسمي 480.000 جنيه، بعد أن كانت تباع بـ505.000 جنيه، أما الفئة الرابعة Sport Turbo فانخفضت أسعارها بنحو 25.000 جنيه لتباع بـ515.000 جنيه بدلاً من 540.000 جنيه.

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وبلغت قيمة الخفض بأسعار الفئة الخامسة والأعلى من "إكليبس" والتي تعمل بنظام الدفع الكلي للإطارات 15.000 جنيه، وبذلك يصبح سعرها الرسمي 545.000 جنيه، بدلاً من 560.000 جنيه.