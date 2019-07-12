“بالفيديو” شجار بين امرأتين على أحد الطرق بسبب حادث تصادم!

الخليج ٣٦٥ نت – انتشر مقطع فيديو وتمت مداولته بشكل واسع بين روّاد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، يُظهر مضاربة بين امرأتين في أحد الشوارع بالمملكة.

وأظهر مقطع الفيديو مضاربة عنيفة بين الامرأتين بجانب سيارتهن، استخدمن فيها شد الشعر والركل بأرجلهن، وذكر أحد المعلقين على المقطع أن المضاربة بينهن جاءت بعد اصطدام سيارة إحداهن بالأخرى.

ولكن لم تتوفر أي معلومات حول توقيت حدوث الواقعة أو مكانها.