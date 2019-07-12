الخليج ٣٦٥ نت – ألقت شرطة الشرقية القبض على أحد المواطنين، بعد أن رفعت سيدة دعوى ضده، تقول فيها أنها جارته وتتهمه باحتجاز سيارتها وتعمُد صدمها خلال توقفها أمام منزلها، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات.
وأوضحت السيدة أنه دائماً ما يتعمد إيقاف سياراته حول سيارتها حتى لا يترك لها منفذاً لتحريكها والخروج بها، كما اصطدم عدة مرات بسيارتها عنوة خلال توقفها أمام المنزل، وأيضاً اعتدى بالضرب على عاملها المنزلي، لافتة إلى أنه يفعل هذا كله بسبب رفضه قيادتها للسيارة بنفسها أو قيادة المرأة للسيارة بشكل عام.
وكانت قد صوّرت كاميرا المراقبة أمام المنزل ما فعله بالسيارة من اعتداءات متكررة، فتقدمت بهذه المقاطع وسلمتها إلى مركز الشرطة وجرى أخذ تعهد عليه بعدم التعرض لها، إلا أنه لم يلتزم بتعهداته لذا قامت الشرطة برفع القضية إلى النيابة العامة بالدمام والتي بدأت تحقيقاتها بالفعل، وقد أطلقت سراح المواطن بكفالة لحين انتهاء التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر مواطن يتعمد احتجاز سيارة جارته والاصطدام بها.. لرفضه قيادة المرأة للسيارة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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