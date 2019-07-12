عرض التأجير التمويلي على تويوتا فورتشنر 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بالحصول على سيارة بالتمويل من خلال عروض التأجير التمويلي، التي تقدمها لك “شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل”، عبر شبكة فروع تزيد عن 160 فرعاً منتشرة في أرجاء المملكة على تويوتا فورتشنر 2020.
هذا العرض لمدة محدودة أو حتى نفاذ الكمية، ينتهى فى 31 يوليو 2019.
السيارات المشمولة في العرض:
– فورتشنر 2020: جي اكس 2 دفع ثنائي
الدفعات الشهرية 2,329 ريال
فترة السداد 60 شهر
– فورتشنر 2020: جي اكس 2 دفع رباعي
الدفعات الشهرية 2,525 ريال
فترة السداد 60 شهر
– فورتشنر 2020: جي اكس 2 دفع رباعي ديزل
الدفعات الشهرية 2,722 ريال
فترة السداد 60 شهر
مميزات العرض:
- بدون دفعة أولى
- بدون كفيل
- تأمين طرف ثالث وعلى جسم السيارة
- سدد بيسر وسهولة من خلال سداد
- دفعات شهرية تصل الى 60 شهر
- إمكانية إعادة تمويل الدفعة الاخيرة على مدة سنه
- معتمد من الهيئة الشرعیة
صورة العرض:
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