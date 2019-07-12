“بالصور” تعرف على أسرع سيارة مصفحة في العالم

الخليج ٣٦٥ نت – عادة ما تكون السيارات المصفحة هي السيدان الفاخرة أو طرازات الـSUV كبيرة الحجم غير الممتعة بالقيادة، ولكن شركة AddArmor قررت تغيير ذلك بالكشف عن أسرع سيارة مدرعة في العالم مؤخراً.

اختارت الشركة الأمريكية اودي RS7 سبورتباك ذات سرعة قصوى قدرها 325 كم/س لتكون سيارتها المختارة ليتم تزويدها بنظامها الأمني الحصين وهو ما يبدأ مع تحسين الأداء من خلال تزويد المحرك بنظام APR Plus Stage II الذي يسمح لمحرك V8 سعة 4 لتر مزدوج التيربو أن ينتج قوة 760 حصان وعزم 1,085 نيوتن.متر ما يسمح للسيارة بالتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 2.9 ثانية.

للحفاظ على الأداء، استخدمت AddArmor أنسجة من ألياف الكربون أقوى بعشرة مرات من الصلب المضاد للصواريخ مع وزن أقل بـ 60% منه، بجانب استخدام زجاج متعدد الطبقات من ألياف الكربون المختلفة والزجاج الباليستي المضاد للصواريخ.

أضافت الخامات الجديدة المصفحة وزن إضافية قدره 91 كجم للسيارة، مع توفير حماية للركاب من مستوى B4 الأقل، ما يتضمن قدرة السيارة على تحمل طلقات مختلف المسدسات الصغيرة، ولم تتوقف التعديلات عند هذا الحد، حيث تمت إضافة عدة إجراءات احترازية تتضمن رشاشات فلفل من مادة كابسيسين المثيرة للدموع والعمى المؤقت، بجانب وجود نظام شاشة مخصصة للرؤية وسط الأدخنة مع مدفع صوتي قوي وأضواء عامية مستوحاة من الطائرات مع مقابض أبواب ذات صدمة كهربائية بنفس قوة مسدسات الصعق مع نظام كاشف عن الألغام والإنفجارات ونظام رؤية محيطي ليلي بجانب أقنعة غاز خاصة مع خزانات هواء نقي.

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هذا وبجانب كل ذلك، في حالة تطور الهجوم على الركاب، يستطيع المصد الأمامي تحمل مختلف العقبات وإزالتها عن طريق السيارة، مع وجود صندوق خاصة يفتح ببصمة الإصبع يحتوي بداخله أسلحة صغيرة مختلفة، وفي حالة فتحه، يتم تنبيه قوات الشرطة تلقائياً لمكان السيارة بغرض المساعدة.

هذا وتبدأ أسعار اودي RS7 المصفحة عند 205,000$ (768,750 ريال)، أي بزيادة قدرها 91,1004 (341,625 ريال) عن النسخة القياسية