عرض عبداللطيف جميل على تقسيط لكزس ES 2019

الخليج ٣٦٥ نت – أطلقت شركة عبداللطيف جميل عرض جديد على سيارات لكزس في السعودية على سيارة لكزس ES AA 2019، وهو مقدم بالتعاون مع عبداللطيف جميل للسيارات – لكزس الذي يقدم خدمة التمويل.

هذا العرض لمدة محدودة، حيث ينتهى فى 31 يوليو 2019.

السيارة المشمولة في العرض:

-لكزس ES AA 2019