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الخليج ٣٦٥ نت – من المؤكد أن ألعاب الفيديو على الكمبيوتر والمنصات المختلفة تتطور بشكل دائم يوماً بعد يوم لتوفر لنا تأثيرات بصرية ورسومات أكثر دقة وواقعية بشكل مذهل، ولكن رغم ذلك، من المؤكد أنها لا تزال سهلة التمييز بينها وبين الواقع، على الأقل لأغلبنا.
من الممكن أن يواجه الأشخاص غير المهتمين بألعاب الفيديو مشكلة في التمييز بينها وبين الفيديوهات الحقيقية في حالة كانت تبدو بالنسبة لهم حقيقية للغاية، وهو ما حدث مؤخراً مع أحد السياسيين في باكستان، والذي قام بمشاركة فيديو لطائرة ركاب نفاثة تتفادى الاصطدام بشاحنة ضخمة على مدرج طائرات داخل لعبة Grand Theft Auto 5 المعروفة عالمياً بكونها اللعبة الأكثر مبيعاً في العالم.
قام خورام نواز غندابور، الأمين العام لحزب عوامي تحريك في باكستان، بنشر الفيديو عبر تويتر، مع ما اعتقد أنه إنقاذ إعجازي للطائرة، ليثني بعدها على مدى كفاءة وذكاء قائد الطائرة الذي استطاع تفادي المشكلة، وهو ما أدى للكثير من التغريدات المضحكة حول الواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر سياسي باكستاني ينشر فيديو من لعبة GTA 5 باعتباره حقيقياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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