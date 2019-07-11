“بالفيديو” المرور يرصد مخالفة “عدم الالتزام بالمسار” عند مخارج الطرق الرئيسية

وأظهر مقطع الفيديو السيارات وهي تنتقل بصورة مخالفة إلى المسار الأيسر للخروج إلى طريق الخدمة، مما جعل أحد رجال المرور يقوم بتدوين مخالفات عدم الالتزام بالمسار.

ويتم رصد تلك المخالفات عبر نظام “باشر”، الذي يهدف لوقف بعض ممارسات قائدي السيارات التي تسبب مضايقات لمستخدمي الطريق الآخرين، وتتسبب في عرقلة السير، ما يؤدي لوقوع حوادث.