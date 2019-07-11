تدهور الاقتصاد التركي يؤدي إلى انهيار مبيعات السيارات الفارهة

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت “رابطة موزعي السيارات” التركية، عن انخفاض مبيعات السيارات الفارهة في تركيا بنحو 58.9% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت المبيعات 3,346 سيارة مقابل نحو 8,144 سيارة فارهة في الفترة نفسها من 2018.

وحسب إحصائيات الرابطة، فإن مبيعات السيارات الخاصة والسيارات التجارية تراجعت أيضاً بنسبة 44.7%، حيث بلغت نحو 195,144 سيارة في النصف الأول من 2019 مقابل 353,348 سيارة خلال الفترة نفسها من 2018.

وأكدت الرابطة التركية أن مبيعات السيارات الخاصة وحدها تراجعت بنحو 43.31%، لتسجل 156.378 سيارة، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 275.870 سيارة في الفترة نفسها من 2018.

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ووفقاً لبيانات رابطة موزعي السيارات الأتراك، والتي نشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة “برغون” التركية، فإن انهيار مبيعات السيارات في تركيا يرجع إلى الأزمة الحادة التي تواجه الاقتصاد التركي، حيث انخفضت الليرة التركية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها وارتفاع نسب التضخم.

كما تسبب الشلل الرهيب في قطاع السيارات في تركيا، إلى إعلان شركة “فلييت كورب” التركية العملاقة في قطاع تأجير السيارات إفلاسها، بسبب تعثرها وعجزها عن دفع ديونها، جراء الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، على الرغم من امتلاك الشركة لأسطول من السيارات يبلغ قوامه 26 ألف سيارة.