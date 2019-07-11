أسباب انحراف السيارة وفقد اتزانها أثناء السير

الخليج ٣٦٥ نت – من الأعطال الشهيرة التي تواجه قائد السيارة وتؤثر على سلامة القيادة هو انحراف السيارة إلى اليمين أو إلى اليسار على الطريق عند رفع اليدين من على مقود القيادة، هذا الاختلال في توازن السيارة يرجع إلى عدة أسباب سوف نستعرضها خلال السطور التالية.

1- ضبط ضغط هواء الإطارات

يعتبر قياس ضغط هواء الإطارات بصورة دورية من الأمور الهامة التي تحفظ توازن السيارة، كما يجب القيام بعملية تبديل الإطارات كل فترة، حتى لا يتهالك إطار قبل الآخر مما يسبب انحراف السيارة.

2- نظام التعليق

مع كثرة الاستخدام، أو القيادة على الطرق غير ممهدة لفترة طويلة، أو زيادة تحميل السيارة بأوزان ثقيلة، قد يتلف جزء من أجزاء التعليق الهوائي للسيارة، مثل المقصات مما يسبب خلل في توازن السيارة.

3- مشكلة في المكابح

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من الأنظمة الهامة التي تحافظ على سلامة السيارة وتوازنها هو نظام المكابح، لذا فإن أي تلف يصيب جزء من نظام المكابح على الأربع إطارات قد يؤدي إلى انحراف السيارة، حيث تجد المكابح عند الضغط عليها قد تمسك عجلة واحدة دون غيرها بطريقة طفيفة أثناء السير، مما يسبب انحرافها.

4- عدم ضبط توازن وزوايا العجلات

من الأسباب الشائعة لانحراف السيارة هو عدم ضبط توازن وزوايا العجلات، لذلك يجب ضبط زوايا العجل بالأجهزة الخاصة بذلك وطبقا لمقاسات الشركة المصممة للسيارة.

5- استخدام إطارات غير مناسبة

تركيب إطارات غير مناسبة للسيارة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة يمكن أن يسبب انحراف السيارة.